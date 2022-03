Reprodução/WSVN - 14.03.2022 Criança de 7 anos levou arma de fogo para escola nos EUA

Um menino de 7 anos foi detido após levar uma arma de fogo para a escola onde estuda em Fort Lauderdale, na Flórida, nos EUA, na manhã da última sexta-feira. A informação é da emissora local "WSVN".

Segundo a polícia, uma criança notou o perigoso item e contou para um professor o que viu antes mesmo da aula começar. A polícia foi então acionada e a instituição foi bloqueada em modo de alerta vermelho. Foi aberta uma investigação para verificar como o estudante teve acesso a arma a ponto de levá-la para a escola de ensino fundamental Dillard, onde frequentam cerca de 800 alunos. Ninguém ficou ferido.

De acordo com Ali Adamson, porta-voz do Departamento de Polícia de Fort Lauderdale, o aluno foi detido, e a arma apreendida, enquanto os pais dele foram interrogados. Ficou decidido que a criança não receberá acuasação criminal.

Um comunicado do distrito de escolas públicas do condado de Broward informou que serão aplicadas "medidas disciplinares apropriadas" contra o estudante. O Oficial de Recursos Escolares também apura o caso.

"O Distrito elogia o aluno que fez a coisa certa — viu algo (de errado) e disse algo", acrescenta a nota, em referência ao slogan usado nos EUA para evitar ocorrências de violência. "Em todos os momentos, a segurança de nossos alunos e funcionários são nossas maiores prioridades".

