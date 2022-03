Roque de Sá Senadora Eliziane Gama foi uma das ameaçadas

Um grupo de senadores afirmou nesta sexta-feira (11), por meio de um comunicado, ter sofrido ameaças por causa de seu posicionamento contra o PL 3723/2019, conhecido como PL das Armas. A proposta flexibiliza diversos dispositivos do Estatuto do Desarmamento, facilitando a distribuição de armas. Em fevereiro, um levantamento feito pelo GLOBO identificou a presença de certificados que permitem a posse de armas em integrantes de milícias e grupos de extermínio, além de armeiros de facções do tráfico.



Os senadores relatam que estão sofrendo pressão de clubes de tiro e da indústria de armas. Na última quinta-feira (10), as senadoras Eliziane Game (Cidadania-MA) e Simone Tebet (MDB-MS) receberam e-mails com ameaças. As duas eram chamadas de "cadelas" nas mensagens.

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) fez uma representação nesta sexta-feira na Polícia Legislativa. Assim como elas, Girão também está recebendo ameaças em seu e-mail. Outro senador que afirmou estar sendo pressionado, segundo o comunicado, é Fabiano Contarato (PT-ES).

"É crucial que contrabalancemos essa pressão, enviando e-mails principalmente para os senadores hesitantes ou faltosos, defendendo o controle de armas e o Estatuto do Desarmamento, e repudiando a liberação de armas para os CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) prevista pelo PL 3723", diz o comunicado.

Existe a previsão de que a votação do projeto ocorra na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira (16).

Leia Também

Na sessão de quinta-feira, as senadoras Eliziane Game e Simone Tebet também alertaram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre as ameaças.

"Eu recebi no meu e-mail e nas redes sociais várias ameaças. Eu nem vou ler, Presidente, porque não vale a pena, e há palavras até impronunciáveis aqui. Portanto, eu não vou ler. Agora, citam o meu nome e o nome da Senadora Simone Tebet, falam claramente contra o Senador Contarato e contra vários outros Parlamentares que lutaram para que nós pudéssemos, na verdade, retardar a aprovação de um projeto que nós entendemos que é nocivo para a sociedade brasileira", afirmou.

Na ocasião, Pacheco condenou a pressão sofrida e os e-mails recebidos pelas senadoras.



"É intolerável qualquer tipo de ameaça ou de intimidação através dessa covardia de pessoas que se escondem atrás de redes sociais. Quando essas pessoas compreenderem que é muito mais eficaz para o propósito delas de exercício arbitrário das próprias razões usarem argumentos em vez de força, de ameaça, de intimidações ou de constrangimentos, talvez elas possam ter mais sucesso para poderem ter o exercício do convencimento ao Parlamento".