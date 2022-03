Reprodução Após brincadeira sobre uso de máscaras, vereador de Balneário Camboriú pediu desculpas

O vereador Victor Hugo Forte (PL), eleito por Balneário Camboriú, pediu desculpas pelo Instagram por uma publicação que fazia piada com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade.

Mais jovem a ser eleito para o cargo em Balneário, aos 24 anos, ele havia compartilhado uma imagem que se assemelhava a um comunicado da prefeitura, com os dizeres "Prefeitura de Balneário Camboriú solicita aos munícipes feios que continuem de máscara".

Com a repercussão negativa, ele apagou a publicação, e publicou um pedido de desculpas, e criticou o que considera a "velha política".

"Fiz uma brincadeira infeliz a respeito do fim da obrigatoriedade de máscara. Era um meme desses que a gente recebe todo dia no WhatsApp, sabe? Isso acabou ofendendo alguns, a quem peço humildemente desculpas", disse.

Leia Também

Ele aproveitou para criticar o que chama de 'velha política', afirmando que "não suportam a presença de jovens na Câmara".

"A eles, digo que continuarei sendo diferente. Continuarei sendo o Victor que prefere não ter frescura do que seguir uma falsa formalidade", afirmou. "Mais uma vez, às pessoas que se sentiram ofendidas, meu pedido de desculpas. Todos merecem respeito", completou.

Desde segunda-feira, Balneário Camboriú não exige mais o uso do equipamento de segurança em locais abertos. A medida, no entanto, passa a valer amanhã (12), quando o decreto que diz respeito a todo o estado de Santa Catarina entra em vigor.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.