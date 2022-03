Reprodução: commons Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira nunca ter afirmado que seria candidato à Presidência da República, embora tenha recebido o convite do partido para concorrer. A declaração foi dada durante um evento no qual o parlamentar participou em Belo Horizonte. Com menos de 1% nas pesquisas de intenção de voto, a fala é mais um indicativo de que o senador não deve se lançar ao Planalto.

Questionado por jornalistas se desistiu da disputa, Pacheco respondeu que ainda não deu resposta ao convite feito pelo PSD para ser candidato.

"Eu nunca afirmei uma candidatura à Presidência da República. O meu partido, PSD, deseja ter candidatura própria. Eu recebi um convite do presidente do partido, da executiva e dos parlamentares para uma candidatura pelo PSD. E é uma avaliação que ainda não foi feita plenamente por mim. Mas é natural que o partido queira ter uma candidatura própria e no momento certo isso será afirmado pelo partido", afirmou.

O convite para concorrer à Presidência foi feito pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, quando Pacheco deixou o DEM para se filiar ao partido, em outubro passado. Desde então, o senador ainda não fez movimentos para iniciar uma campanha presidencial e tampouco se mostrou competitivo nas pesquisas eleitorais.

A falta de movimentação de Pacheco fez Kassab procurar alternativas. O PSD agora flerta com o tucano Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que perdeu para João Doria nas prévias dos PSDB para definir o presidenciável do partido.

Nesta terça-feira, Pacheco afirmou que em breve o PSD anunciará qual será o seu posicionamento na corrida presidencial, mas não deu data:

"Em breve o partido, PSD, deve ter uma posição com relação a sua posição nacional. Isso naturalmente me envolve. Eu farei parte dessa discussão, mas não necessariamente como candidato".

