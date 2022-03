Alesp Arthur do Val é deputado estadual por São Paulo

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) anunciou que vai sair do Movimento Brasil Livre (MBL). Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, publicada nesta terça-feira, ele disse que não quer que as pessoas sofram as consequência de um erro que foi dele. Conhecido como “Mamãe Falei”, Do Val disse em áudios, que vazaram na internet, que mulheres da Ucrânia são “fáceis porque são pobres”. Ele havia viajado para o país do Leste Europeu para, segundo ele, ajudar na resistência contra as ofensivas russas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.





Ao ser questionado se cogitou sair do MBL, o deputado responde:

"Sim, eu vou fazer isso. E eles não sabem. Estou te falando agora. Não é justo que essas pessoas sofram a consequência de um erro só meu."

Leia Também

Em seguida, diz que não sabe ainda se vai se afastar ou sair de uma vez:

"Eu não sei. Eu só quero me afastar, eu só quero que as pessoas não sofram as consequências do que eu fiz".