reprodução / TV Brasil Bolsonaro chega na Rússia para reunião com Putin

O presidente Jair Bolsonaro e integrantes de sua comitiva farão um último teste de Covid-19 antes de se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã de quarta-feira, horário local. Só após o resultado desses exames é que o cerimonial do governo russo definirá o formato do encontro.

Se Bolsonaro for aprovado em todas as exigências sanitárias, a expectativa é que ele possa ter um encontro mais próximo com o mandatário russo, como ocorreu com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, no início de fevereiro. Em caso contrário, ele será recebido na mesa gigante, de seis metros de comprimento, assim como o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão Olaf Scholz — que se recusaram a fazer o teste PCR e foram recebidos com o distanciamento que virou meme na internet.

Toda a comitiva de Bolsonaro tem feito uma série de testes para garantir que não haja riscos para o líder russo. Jornalistas brasileiros que acompanharam a visita também precisam apresentar quatro testes negativos. O último será feito na quarta-feira, antes do encontro entre os presidentes.

Segundo O GLOBO apurou, caso algum integrante da comitiva teste positivo, mas Bolsonaro permanecer negativo, a visita deverá ser mantida. Caso o resultado do presidente sair positivo, as equipes dos dois governos conversarão sobre as opções e protocolos possíveis.