Sergio Moro

O ex-juíz e pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos) criticou nesta segunda-feira (14) a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Rússia — o país europeu vive tensão com a Ucrânia, havendo a possibilidade de invasão russa no território vizinh o.

Nas redes sociais, Moro chamou o chefe do Executivo de "trapalhão" e disse que ele constrange a diplomacia brasileira.

UM TRAPALHÃO NO KREMLIN. Bolsonaro tem a incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. Sua inexplicável ida à Russia neste momento nos antagoniza com todo o Ocidente e é mais um constrangimento para a diplomacia brasileira. — Sergio Moro (@SF_Moro) February 14, 2022

Bolsonaro se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira (16). O presidente e outros membros da delegação brasileira deverão participar de um almoço no Kremlin.

No dia seguinte, Bolsonaro tem encontro marcado com o primeiro-ministro da Hungria, Victor Orbán.