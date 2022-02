Divulgação/Agência Senado/Leopoldo Silva Mayra Pinheiro na CPI da Covid

Conhecida como "Capitã Cloroquina" após fazer defesas assíduas do remédio comprovadamente ineficaz contra a Covid-19, a médica Mayra Pinheiro foi exonerada do Ministério da Saúde nesta segunda-feira, mas continuará no governo como subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência, ligada ao Ministério do Trabalho e Previdência.

Mayra tem se movimentado para concorrer a algum cargo político nas eleições deste ano. No início de fevereiro, ela se filiou ao PL, mesmo partido de Bolsonaro. O mais provável é que ela tente uma cadeira na Câmara dos Deputados por Ceará, estado onde nasceu.]

A médica foi uma das pessoas ouvidas e indiciadas pela CPI da Covid. Mayra teria sido peça importante no chamado 'gabinete paralelo' do Ministério da Saúde.