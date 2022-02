Isac Nóbrega/ Agência Brasil Jair Bolsonaro, presidente da República





Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) mencionar "vulnerabilidades" da urna eletrônica em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, membros do Poder Judiciário acreditam que ele está pronto para retomar os ataques ao sistema de votação na campanha eleitoral.





Bolsonaro retomou as críticas em sua live de quinta-feira (9), segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. Depois disso, no sábado (12), voltou a levantar dúvidas sobre a confiabilidade do sistema de votação.







Na ocasião, em entrevista à Rádio Tupi, ele disse que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ignorou questionamentos feitos pelo Ministério da Defesa após as Forças Armadas identificarem "dezenas de dúvidas" relacionadas ao sistema. O iG procurou a pasta para saber quais dúvidas eram essas, mas não obteve retorno.