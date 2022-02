Reprodução Flávio Bolsonaro diz que se encontrou com Queiroz e tratou de eleição

Coordenador da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reconhece que sua relação com o policial militar e seu ex-assessor Fabrício Queiroz será explorada durante a disputa pelo Palácio do Planalto. Ainda assim, ele tece elogios ao PM e diz torcer pelo seu sucesso eleitoral. Suspeito de operar um esquema de recolhimento de parte dos salários de funcionários do gabinete do parlamentar na época em que ele era deputado estadual no Rio, Queiroz pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Em entrevista exclusiva ao GLOBO, Flávio detalhou o último encontro que teve com o policial, no final do ano passado, em Brasília. De acordo com o senador, eles não tocaram no assunto das rachadinhas, como ficou conhecido o suposto esquema, alvo de um inquérito que acabou sendo anulado por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Queiroz, segundo Flávio, queria saber a opinião do ex-chefe a respeito de seu projeto eleitoral. O parlamentar conta que o encorajou.

"Falei para ele: “Vai à luta, você é ficha-limpa”. É uma pessoa que tem bons contatos no Rio de Janeiro, tem uma história bacana na Polícia Militar. E agora ainda tem uma exposição gigante. O Queiroz ficou famoso, né?", afirmou.

Flávio Bolsonaro também conta se planeja fazer campanha para o ex-assessor e volta a falar sobre as denúncias de rachadinha em seu gabinete quando era deputado estadual, em reportagem exclusiva para assinantes.