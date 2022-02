Reprodução / Instagram Desembargador William Douglas e ministro da Educação Milton Ribeiro

O desembargador William Douglas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), se reuniu com o ministro da Educação Milton Ribeiro nessa quinta-feira (10). No encontro, o jurista entregou um exemplar do livro dele ao chefe da pasta.

"Hoje tive o privilégio de entregar um exemplar do meu novo livro para o Ministro da Educação, Professor Milton Ribeiro. O livro é “Liberdade! O direito de agir, pensar e crer”, em coautoria com o ex-ministro da agricultura, Professor Antonio Cabrera", escreveu o desembargador nas redes sociais.

"Também conversei sobre educação com o Dr Victor Giacomini, assessor e estudioso do Direito, a quem presenteei com a Bíblia de Estudo Fé e Trabalho (que o Ministro já recebeu no ano passado)", acrescentou.

















































Em outra publicação, o desembargador também compartilhou um elogio que recebeu da advogada Flávia Césare, que disse ter tido "a honra de participar de uma audiência" de William Douglas, na Justiça Federal Rio de Janeiro. "Alegria matinal ler esse comentário", escreveu o magistrado.







Além da ministra Damares Alves e do procurador-geral da República Augusto Aras, o nome do desembargador é citado como uma das possíveis futuras indicações do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo Tribunal Federal (STF), caso o mandatário seja reeleito na disputa presidencial do final deste ano.