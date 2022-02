Pedro França/ Agência Senado Procurador-geral da República, Augusto Aras

O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi diagnosticado com Covid-19 nesta quarta-feira (02). O órgão informou que Aras trabalhará remotamente pelos próximos cinco dias.

O exame positivou para a doença após testes de rotina. Segundo a PGR, Aras está assintomático e, por recomendação médica, ficará afastado do gabinete na Procuradoria-Geral da República ao longo desta semana.

Em nota, a PGR informa que, or conta do isolamento, o procurador não participará da sessão de reabertura do ano legislativo no Congresso Nacional marcada para esta quarta-feira (2).