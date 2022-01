Reprodução Bolsonaro vai a solenidade em colégio militar onde matriculou filha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) partcipou, na manhã deste sábado (29), de uma solenidade no Colégio Militar de Brasília (CMB) - local onde sua filha, Laura Bolsonaro, passará a cursar o sexto ano.

Segundo informações do CMB, todos os 540 novos alunos que irão estudar na instituição em 2022 estão sob período de adaptação. O intervalo de tempo, no início do ano letivo, é chamado de 'Semana Zero'.

"O período tem como objetivo apresentar aos novos integrantes da Família Garança os conhecimentos necessários para o início do ano letivo. São ministradas aulas teóricas e práticas, onde são abordados temas como: a rotina do aluno, o uso correto dos uniformes, hierarquia, respeito, disciplina, culto às tradições, valores, noções sobre o regime disciplinar do Colégio e, ainda, ordem unida", informa a instituição.





Além de Bolsonaro, os ministros da Defesa, Walter Braga Netto; e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, também participaram do evento na capital federal.