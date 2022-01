GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-procurador da Lava Jato Carlos Fernando dos Santos Lima

O ex-procurador da Lava Jato Carlos Fernando dos Santos Lima disse, em entrevista ao UOL News nesta quinta-feira (27), que o ex-juiz e pré-candidato à Presidência, Sergio Moro (Podemos) é vítima de 'manobras jurídicas' do TCU (Tribunal de Contas da União).

Diante da atuação do presidenciável no setor privado, a corte abriu procedimento para apurar eventual conflito de interesses. "Não concordo com as manobras jurídicas ilegais do TCU. Ele [ministro Bruno Dantas] não tem essa competência. O ministro está usando procedimentos para atingir fins políticos", criticou o advogado.

Moro apareceu em um vídeo publicado ontem nas redes sociais criticando o TCU. O ex-ministro disse que vai divulgar amanhã seus rendimentos do período em que trabalhou na consultoria americana Alvarez & Marsal. A empresa foi responsável pela recuperação da Odebrecht, alvo justamente da Lava Jato.

Condenações de Lula e Sérgio Moro como ministro

O ex-procurador da Lava Jato disse não concordar com a tese de que, se Sergio Moro não tivesse aceitado o convite para integrar o governo Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda estaria condenado.

Leia Também

"Não acho que a ida à política causou isso. Todos os casos envolvendo poderosos acabam sendo destruídos ao longo dos processos. Sergio Moro estaria suspeito independentemente de qualquer fato real, se estivesse no Ministério da Justiça, Judiciário ou carreira política, porque o PT é muito forte" , disse.

Carlos Fernando afirmou, porém, que aceitar o convite para comandar um Ministério foi um erro do ex-juiz da Lava Jato.

"Eu acredito que ele errou nesse aspecto, porque acreditou em alguém que não temos motivo para acreditar que valesse esse sacrifício da vida pública, mas não é por isso que Lula é um santo."