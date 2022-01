Reprodução Bolsonaristas lamentam a morte de Olavo de Carvalho: "Foi um gigante"

Com a morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, aos 74 anos de idade - em Richmond, no estado norte-americano da Virgínia -, apoiadores que integram o governo brasileiro publicaram mensagens lamentando a partida do escritor.

- Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho.



- Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2022





O presidente Jair Bolsonaro escreveu que o Brasil perdeu "um dos maiores pensadores da história" e que Olavo foi "um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre".

Que Deus acolha o Professor e conforte sua esposa Roxane e família.



Aqui na Terra seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda. pic.twitter.com/6DEctROt7h — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 25, 2022





Eduardo Bolsonaro, deputado federal e tido como o filho mais ideológico do presidente, afirmou que os "livros, vídeos e ensinamentos" de Olavo "permanecerão por muito tempo ainda".

Ao Professor Olavo a minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento, que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil e fez florescer em muitos de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade e pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 25, 2022





O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, contou que conheceu o filósofo "de forma espontânea em 2012, em seu programa de rádio" e agradeceu por Olavo ter semeado "em uma terra arrasada chamada Brasil".





Embora tenha sido diagnosticado com Covid-19 em 16 de janeiro, a causa da morte do escritor ainda não foi anunciada.