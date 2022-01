Twitter Joe Biden/ Fotos Públicas Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, xingou um repórter durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (24). Ele estava diante do microfone no púlpito, mas parece não ter percebido que o aparelho estava ligado.



"Que filho da puta estúpido", diz o democrata após responder uma pergunta do repórter sobre a inflação. O jornalista Peter Doocy, da Fox News, havia questionado se o presidente acredita que a inflação é um risco para as eleições de meio de mandato. Antes de xingá-lo, Biden respondeu, com sarcasmo, que seria uma boa iniciativa. "Mais inflação", afirmou, conforme reproduzido pela Folha de S. Paulo.

🔴 ASSISTA: Após uma pergunta sobre a inflação, o presidente americano Joe Biden chama um reporter da Fox News de "filho da p*ta estupido". pic.twitter.com/iXH4nUSpVL — Mundo News (@Mundo__News) January 24, 2022





A inflação alta - chegou a 7% em dezembro, percentual não atingido desde os anos 1980 no país - é uma das crises do governo Biden. De acordo com a publicação, a gestão lida ainda com a piora nos índices da pandemia e aprovação estagnada em 43% .



Repercussão

A atitude de Biden teve grande repercussão, inclusive com comparações a seu antecessor, Donald Trump. Ataques a jornalistas eram comuns por parte do republicano, mas essa também não é a primeira vez que Biden cruza a linha do respeito.





A publicação lembra que em junho passado ele alfinetou uma repórter que havia questionado porque ele confiava em uma mudança de postura do presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Não estou confiante que ele vai mudar. Onde diabos... O que você faz toda hora? Quando eu disse que estava confiante?", retrucou.