Reprodução/Youtube Bolsonaro ataca Doria: "Aumentou ICMS de tudo, menos do Hipoglós"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, na manhã desta quarta-feira (19), e criticou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por aumentar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

"Ele aumentou o ICMS de tudo, menos do Hipoglós", afirmou o chef do Executivo federal. Bolsonaristas próximos riram da piada do presidente.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) encontrava-se no local e aproveitou a fala do mandatário para zombar do governador paulista. "Advogando em causa própria".

Bolsonaro, então, pediu para que a parlamentar não se manifestasse. "Fica quieta, fica quieta. Não fala nada". Ambos continuaram a rir da situação junto aos apoiadores.





O presidente aproveitou para reclamar das multas recebidas pelo governo de São Paulo durante as suas visitas ao estado. Nas ocasiões, Bolsonaro não cumpriu os decretos sanitários que preveem o uso de máscaras de proteção individual em locais públicos, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.