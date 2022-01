Ricardo Stuckert undefined





A 22ª temporada do Big Brother Brasil começou há pouco, na noite desta segunda-feira (17), e já domina a pauta nas redes sociais - ao lado da estreia de Faustão na Band, claro. Com isso, é comum ver usuários buscarem engajamento nas redes através do reality show da Globo e quem não ficou de fora dessa foi o perfil do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



No Twitter, mais cedo, a conta do petista pediu para que os seguidores escolhessem um emoji entre a lula e uma bandeira vermelha, cor do Partido dos Trabalhadores. "Deixe o seu emoji preferido nos comentários e boa semana! #equipeLula", compartilhou a conta.

🦑 ou 🚩? Deixe o seu emoji preferido nos comentários e boa semana! #equipeLula — Lula (@LulaOficial) January 17, 2022





Ícones populares nos canais de mensagem online, os emojis se tornaram essenciais para as torcidas do BBB. Fãs de participantes chegam a brigar pela escolha dos ícones, como inclusive já aconteceu nesta edição - a influenciadora digital Jade Picon escolheu usar o símbolo de furacão, mesmo emoji utilizado pela advogada Gisele Bicalho no BBB20, e irritou fãs da ex-sister.

Leia Também



Por ora, Lula está livre desse tipo de confusão, já que nenhum participante escolheu a lula e a única bandeira da edição é a da Eslovênia.



Estratégia digital

A postagem de Lula não é uma mera brincadeira para engajar um post no dia da estreia do BBB22. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, usar conteúdos relacionados ao reality show é parte da estratégia digital da equipe do ex-presidente e do PT para alavancar as redes sociais dele.





Isso porque o partido entende que a disputa no espaço virtual será crucial para garantir a vitória dele contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ainda que não admita com todas as letras, Lula deve ser mais uma vez candidato à Presidência da República e já lidera todas as pesquisas de intenções de voto.



Em meio a isso, o departamento de redes sociais emitiu uma orientação aos militantes da legenda. De acordo com a publicação, o setor indicou a realização de menções ao programa para impulsionar os posts.