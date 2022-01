Reprodução/Instagram Pesquisa: Lula tem 45% das intenções de voto e pode vencer no 1º turno

Um levantamento realizado pela Quest Consultoria - e divulgada na manhã desta quarta-feira (12) - mostra que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança das pesquisas eleitorais e com chances de vitória em primeiro turno.

Segundo o estudo, o petista aparece com 45% das intenções de voto - quatro a mais do que a soma dos demais concorrentes à Presidência. Jair Bolsonaro (PL), atual mandatário, aparece com 23% da preferência do eleitorado.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o governador João Doria (PSDB) e a senadora Simone Tebet (MDB) aparecem com 5%, 3% e 1%, respectivamente. Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, e Luiz Felipe D'Ávila (Novo) não pontuaram.

Em um eventual segundo turno, o metalúrgico venceria todos os adversários por, no mínimo, 20 pontos de diferença. Caso haja um embate com Jair Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 30%. Contra Moro, vitória do ex-sindicalista por 50% a 30%.

De acordo com a Quaest, há uma enorme quantidade de indecisos entre os eleitores. Favoráveis à terceira via, 26% dos entrevistados não desejam a vitória nem de Lula e nem de Bolsonaro.





A pesquisa foi realizada entre os dias 06 e 09 de janeiro e contou com a entrevista de 2.000 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.