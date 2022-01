Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Sergio Moro (Podemos)

O pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, o ex-juíz Sergio Moro , teceu elogios às ações político-sociais dos governos de Lula nesta terça-feira (11). Além disso, o também ex-ministro da Justiça defendeu a Lava Jato e acusou os governos do PT de corrupção.

Nesta tarde, Moro publicou um vídeo em suas redes sociais com a legenda "A verdade sobre a Lava Jato". A gravação consiste em defender a operação. O político ainda replica trecho de uma entrevista dele explicando conquistas das investigações.

O ex-aliado de Bolsonaro ainda afirma que não tem nada pessoal contra o petista. “Agora, não é uma questão pessoal. Eu nunca tive nenhum problema pessoal com o ex-presidente Lula, acho que durante o governo dele essa ênfase na política social foi importante”, disse Moro.

Ele ainda acrescenta: “Embora tenha sido uma continuidade do Bolsa Escola, do presidente Fernando Henrique”, referindo-se a um programa social do antecessor de Lula, que evoluiu para o Bolsa Família do governo do petista.

Leia Também

Além disso, o vídeo também mostra o momento em que o ex-juiz sentencia o ex-presidente Lula, em 2017. A sentença foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado e Moro declara que ela foi confirmada em outras instâncias.

Moro ainda mencionou que o “desmonte progressivo da Lava Jato é retrocesso, é volta àquele passado”, referindo-se aos governos do PT.