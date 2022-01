Alan Santos/ PR Ministra Damares Alves

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi diagnosticada com Covid-19 . De acordo com a assessoria de imprensa da ministra, Damares está com “sintomas leves”. Mais da metade do primeiro escalão do governo Bolsonaro contraiu o vírus.

A ministra está em casa, em Brasília, em isolamento. Ela já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus.

Damares está de férias e tinha previsão de retorno na próxima semana. Agora, ela vai aguardar o teste negativo para voltar às atividades do ministério.