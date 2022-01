Reprodução Bolsonaro rebate Doria: "No Estado dele, perde para o Cabo Daciolo"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu as recentes declarações do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e afirmou que o tucano está "no mundo da lua" e perderia no território paulista uma disputa com o ex-presidenciável Cabo Daciolo.



"No Estado dele, ele perde até para o Cabo Daciolo. Vou discutir o que com esse cidadão aí? Ele conduziu muito mal a questão da pandemia, os próprios números mostram isso", afirmou o mandatário.

As falas de Bolsonaro referem-se a entrevista dada pelo governador ao programa Canal Livre, na noite do último domingo (09), em que o político afirma que o atual presidente está "em declínio" e que sua ida ao segundo turno está ameaçada: "Ele se autodestrói, é o seu maior adversário", afirmou Doria.





Bolsonaro aproveitou para dizer que o Ministério da Defesa encontrou "inconsistências" nas urnas eletrônicas que serão utilizadas para as eleições deste ano. Segundo o mandatário, uma resposta do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é aguardada para tratar sobre supostas "vulnerabilidades".