PT crê que Bolsonaro não irá a debates eleitorais, diz jornalista

Políticos filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) acreditam que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) não irá comparecer aos debates eleitorais para o pleito deste ano. A prática se assemelharia a utilizada em 2018, quando o então candidato da direita não compareceu a maioria dos embates.

Aliados do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) apostam que o ocupante do Palácio do Planalto não irá se expor. Na última campanha, Bolsonaro deixou de ir aos debates com a justificaiva de que tratava-se de uma orientação médica. Isso porque, dias antes, o candidato sofreu uma facada em Juiz de Fora-MG.

Alexandre Padilha (PT), deputado federal, afirmou ao jornalista Igor Gadelha, que "Bolsonaro é um fujão de qualquer debate, todo mundo sabe. Independente de sua condição de saúde. Ele foge dos debates e continuará fugindo. Como foge de prestar contas a sociedade, faz com que seus ministros não comparecem ao Congresso. Ele é um fujão e continuará sendo independente de sua condição de saúde".





O candidato que viria a vencer as eleições participou dos debates pela Band e pela RedeTv. Pessoas próximas a Lula relembram que Bolsonaro já cogitava não comparecer aos encontros com demais candidatos. Gustavo Bebianno, então presidente do PSL, havia afirmado à Folha de S.Paulo que o ex-deputado federal estava "de saco cheio" de "debates inócuos".