Reprodução / Instagram Jair Bolsonaro (PL) caminhando em hospital

Na manhã desta terça-feira (4), a primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) caminhando nos corredores do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado. O registro foi compartilhado após o médico que acompanha o mandatário desde o episódio da facada em 2018, Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, descartar a possibilidade de cirurgia.

O chefe do Executivo precisou interromper as férias no litoral catarinense para ser internado na madrugada dessa segunda-feira (3) , devido a um quadro de suboclusão intestinal .

Na imagem publicada por Michelle, o presidente aparece caminhando enquanto carrega o suporte de equipamentos hospitalares. Bolsonaro tem um acesso na mão esquerda e usa uma sonda nasogástrica.

Apesar de o quadro do mandatário ter se desfeito e a cirurgia não ser mais uma opção, ainda não há previsão de alta. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro continuará em tratamento clínico. "A evolução do paciente clínica e laboratorialmente segue satisfatória e será iniciada hoje uma dieta líquida", diz um trecho.