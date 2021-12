Ricardo Stuckert Luiz Inácio Lula da Silva

O Partido dos Trabalhadores (PT) alcançou seu melhor resultado na preferência partidária do brasileiro desde 2013, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal "Folha de S.Paulo". O partido é o preferido de 28% dos brasileiros.



Em segundo lugar aparecem empatados PSDB e MDB, com 2%. PDT e PSOL vem em seguida empatados tecnicamente com 1%. Os demais partidos não chegaram a pontuar.

A pesquisa foi realizada de 13 e 16 de dezembro com 3.666 pessoas, em 191 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

O resultado de avaliação do PT é o melhor desde abril 2013. O desempenho caiu durante o mandato da presidente Dilma Rousseff. Logo após as manifestações de junho de 2013, o instituto registrou que, no final daquele mês, o partido foi citado por 19%. Três meses antes, era 29%.

Nos levantamentos seguintes, a queda prosseguiu. Em março de 2015, mês em que as manifestações contra Dilma atingiram o seu ápice, o PT chegou ao seu pior resultado em anos recentes, com 9% das menções. O índice se manteve no mesmo patamar após o impeachmente da presidente petista. O partido só havia atingido uma taxa tão baixa em 1989, com 6%.