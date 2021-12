Reprodução Pesquisa: Quase metade da população teme que o Brasil vire comunista

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha - e divulgada no último sábado (25) - mostra que metade dos brasileiros - ou seja, 44% da população - afirmam temer que o Brasil vire um país comunista nas próximas eleições, em 2022.

Mesmo com o alto número de pessoas que acreditam nessa possibilidade, 50% brasileiros são contrários a essa afirmação.

A preocupação com uma guinada 'comunista' no caminho do desenvolvimento brasileiro afeta principalmente a cabeça do eleitor bolsonarista. Segundo o levantamento, 61% dos brasileiros que votarão no presidente Jair Bolsonaro (PL) acreditam que há um 'futuro comunista' pela frente.

O estudo também questionou os entrevistados sobre a população LGBTQIA+ e a maioria se assumiu homofóbicos ou contrários a presença de casais do mesmo sexo em comerciais de televisão. No total, 51% dos brasileiros concordam totalmente ou parcialmente que "comerciais com casais homossexuais devem ser proibidos para proteger as crianças".





A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro e contou com a participação de 3.666 brasileiros com 16 anos ou mais situados em 191 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.