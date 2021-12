Ricardo Stuckert Geraldo Alckmin e Lula ao lado de suas companheiras





Como esperado, o jantar do grupo Prerrogativas registrou o primeiro encontro público entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin desde que começaram as especulações sobre os dois comporem uma chapa à Presidência da República. O evento foi realizado na noite deste domingo (19) no restaurante Figueira Rubaiyat, na capital paulista.

Além deles, figuras políticas que apoiam a aliança, como o deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, prestigiaram o jantar. Ao falar com a imprensa no início do evento, o parlamentar frisou que as portas do partido estão abertas para filiar Geraldo Alckmin e, consequentemente, lançá-lo na chapa com Lula.

Pouco antes de o encontro acontecer, um pequeno grupo de apoiadores do petista aproveitaram o evento para protestar contra a possível aliança .

O jantar do Prerrô visa discutir os desafios para o próximo ano, além de incentivar doações para a campanha "Tem gente com fome". Com ingressos esgotados, a confraternização ainda reuniu nomes como a senadora Simone Tebet (MDB), o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) e o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT)