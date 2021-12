Reprodução Temer avalia a empresários que Lula é "pragmático" e "homem de diálogo"

O ex-presidente Michel Temer participou, no início da semana, em São Paulo, de um jantar com grandes empresários e realizou uma análise da corrida presidencial que ocorrerá no próximo ano. Sobre o candidato do Partido dos Trabalhadores - e líder nas pesquisas - Luis Inácio Lula da Silva, a avaliação de Temer é que o possível candidato é "pragmático" e um "homem de diálogo". As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

O político ressaltou, porém, que o único problema de uma vitória de Lula seria o "viés ideológico do PT". Isso poderia, na visão do ex-presidente, prejudicar na governabilidade do petista.

Quando questionado sobre o atual mandatário, presidente Jair Bolsonaro (PL), Temer ressaltou que seu mandato começou bem por dar "sequência" em seu governo, mas que a pandemia o atropelou.





Sergio Moro foi criticado por levantar somente a bandeira da corrupção e não ampliar o seu leque de discussão e Ciro Gomes, segundo o ex-presidente, lidera a quinta via - uma referência as derrotas do pedetista, que pode ter que disputar a presidência pela quinta vez.