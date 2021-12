Reprodução/Divulgação Olavo de Carvalho acusa Bolsonaro de usá-lo para vencer eleição: "Briga perdida"

Olavo de Carvalho, escritor e guru do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou em entrevista na última segunda-feira (20) que o mandatário o usou como "poster boy" - garoto propaganda, em inglês - para conseguir se viabilizar e vencer as eleições. O bolsonarista avalia, ainda, que o "Brasil vai se dar muito mal", já que a "briga está perdida".

"O Bolsonaro não é obedecido em praticamente nada, nada. Quem manda no Brasil é a turma do STF, da mídia, do show business. Acabou. E o pessoal das Forças Armadas? Assiste a tudo isso. Só acredita em neutralidade ideológica. Ou seja, no Brasil só existem duas possibilidades: ou você é comunista ou você é neutro. Não existe direita. Existe bolsonarismo", afirmou o escritor.

As declarações foram realizadas durante uma transmissão ao vivo realizada no YouTube. O evento contou com a participação do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; e do ex-ministro da Educação, Abraham Weitraub.

"Então, a minha influência sobre o Bolsonaro é zero. Ele me usou como 'poster boy'. Me usou para se promover, para se eleger. E, depois disso, não só esqueceu tudo o que dizia, como até os meus amigos que estavam no governo ele tirou", avaliou o guru do presidente.





"O Brasil vai se dar muito mal, gente. Não venham com esperanças tolas, porque é o seguinte: a briga já está perdida. Existem chances de fazer voltar... Existe uma chance remota, mas só se o Bolsonaro acordar, mas eu não sei como fazê-lo acordar. Dizem que eu sou o 'guru do Bolsonaro'. Isso é absolutamente falso. Conversei com ele somente quatro vezes na minha vida. E duvido que ele tenha lido um só livro inteiro. Se ele tivesse lido com atenção, teve muita coisa que ele fez e não faria", finalizou.