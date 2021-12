Reprodução/Twitter Geraldo Alckmin e Marcelo Freixo se reuniram na manhã deste domingo

O deputado federal e pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) se reuniu na manhã deste domingo (19) com Geraldo Alckmin (sem partido). Freixo ainda deve se reunir com o ex-presidente Lula (PT) durante a noite.



Em uma publicação no Twitter, o deputado disse que teve uma "ótima conversa sobre os desafios de 2022" com Alckmin. Ele acrescentou que "a eleição vai exigir diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil" e que é necessário "derrotar o fascismo".

Café da manhã com @geraldoalckmin . Ótima conversa sobre os desafios de 22. Democracia, emprego, políticas públicas e a necessidade de derrotarmos o fascismo. A eleição vai exigir diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil. À noite estarei com @LulaOficial . pic.twitter.com/KpwDPocHTl — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 19, 2021

No sábado (18), Freixo havia declarado à Veja que "é um grande ganho para todo mundo essa possibilidade do Alckmin como vice do Lula". Para ele, a possível chapa "é uma decisão de maturidade".



"O Alckmin é uma pessoa muito séria, muito correta – mesmo quem foi adversário dele reconhece isso. Acho que a gente traz uma ideia de terceira via para dentro da primeira e ajuda numa perspectiva de governabilidade de um governo Lula, de um novo governo Lula que não será igual ao de 2002", declarou à revista.