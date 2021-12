Reprodução Partido de Bolsonaro busca derrubar veto a 'fundão' de R$ 5,7 bilhões

Deputados e senadores se organizam para derrubar nesta sexta-feira o veto de Jair Bolsonaro (PL) que barrou o Fundo Eleitoral de R$ 5,7 bilhões. No Congresso, uma das legendas mais empenhadas em garantir o valor é o partido do próprio presidente da República, o PL, que mobiliza seus parlamentares tanto na Câmara quanto no Senado.

Segundo caciques da legenda ouvidos pelo Globo, não houve qualquer pressão do Palácio do Planalto para que a decisão do Executivo seja mantida. Durante as negociações, o governo não se empenhou para fixar um valor menor.

Embora o presidente tenha defendido o total de R$ 2,1 bilhões, valor enviado ao Congresso, não houve um esforço para o convencimento da base do governo.



Hoje, o núcleo duro de aliados é formado por PP, PL e Republicanos, legendas favoráveis à derrubada do veto. Além de incrementar campanhas nos estados, a ideia é beneficiar o próprio presidente da República, que pretende disputar a reeleição.





Segundo um dos vice-líderes do PL, o valor maior “é bom para todo mundo”, inclusive para Bolsonaro, que terá custos expressivos em uma campanha nacional.