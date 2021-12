Valter Campanato/Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro (PL)

Nova pesquisa do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) divulgada nesta terça-terça (14) mostra que a reprovação do presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou para 55%, em comparação com o último estudo, que indicava 53%. Segundo o levantamento, também houve uma queda na avaliação das pessoas que consideram o governo do mandatário ótimo ou bom, passando de 22% para 19%.

Ainda de acordo com os dados, 25% consideram o governo regular, ante 23% da última pesquisa, enquanto 1% não sabe responder.

Para a pesquisa, foram feitas 2.002 pessoas em 144 municípios entre os dias 9 e 13 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Forma de governar

Em relação à maneira de governar do presidente, 27% aprovam, enquanto 68% desaprovam a liderança do chefe do Executivo. De acordo com os dados, 4% não sabem ou não responderam à pergunta. No último levantamento, 28% dos entrevistados aprovavam a maneira de governar de Bolsonaro, 68% desaprovavam e 4% também não souberam ou não responderam.

Confiança

Ao Ipec, 27% disseram confiar em Bolsonaro, enquanto 70% não confiam. Segundo os dados, 3% não souberam responder. No levantamento anterior, a taxa de confiança no presidente era maior, com 28% e 69% diziam que não confiavam.