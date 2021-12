Ricardo Stuckert undefined





Apontado como pré-candidato à Presidência da República , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o nome favorito de 60% dos eleitores mais pobres. Isso é o que diz o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e cientista político, Jairo Nicolau, com base nas pesquisas feitas pela Quest.



Soma-se a essa informação o fato de que, segundo a pesquisadora Marcia Cavallari, da Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), o tema "combate à pobreza e à fome" voltou a ter mais relevância no atual contexto. Por conta disso, segundo o blog de Miriam Leitão, no jornal O Globo, o eleitor é levado a lembrar "dos bons tempos" do governo Lula, o que favorece a campanha do petista.







Em entrevista ao programa dela na Globonews, Nicolau e Marcia fizeram análises complementares sobre como o atual cenário dá vantagem ao ex-presidente na disputa eleitoral do ano que vem. Pautas como o combate à corrupção, que dominaram o debate na eleição passada, perderam espaço para outras questões sociais.