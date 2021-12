Reprodução Pesquisa: 31% consideram mandato dos prefeitos como 'bom' ou 'ótimo'

A gestão de trabalho dos prefeitos brasileiros foi avaliada por uma pesquisa do PoderData entre os dias 6 a 8 de dezembro de 2021. Segundo os entrevistados, o trabalho dos gestores municipais são considerados como "bom" ou "ótimo" por 31% dos entrevistados. Outros 27% são considerados como "ruim" ou "péssimo". A maioria, 39% dos entrevistados, acham que a condução dos chefes do Executivo municipal é "regular".

Entre aqueles que consideram a gestão municipal como "ruim" ou "péssima", destaca-se a região Centro-Oeste, que conta com uma desaprovação de 34%. Em seguida, encontra-se a região Sudeste, com 31% de rejeição dos munícipes.

Já a região Nordeste possui a maior taxa de aprovação, com 41% dos entrevistados que avaliam os prefeitos das suas cidades como "bom" ou "ótimo". Em segundo lugar, a região que mais 'aprova' os gestores municipais é o Norte do país, com 40% de avaliação positiva dos moradores locais.





Para a realização da pesquisa, foram entrevistadas 3.000 pessoas em 489 municípios nos 27 estados do Brasil. A margem de erro é de dois pontos perceutiais, para mais ou para menos.