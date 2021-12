Reprodução Bolsonaro cancela ida a evento no Paraguai e come pastel no MG

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelar a sua participação no lançamento da Pedra Fundamental para Construção da Terceira Ponte Brasil-Paraguai, nesta segunda-feira (13), o mandatário seguiu para comer um pastel no Mato Grosso.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom), o cancelamento ocorreu em decorrência das condições climáticas em Bonito, no Mato Grosso. De lá, ele deslocaria de helicóptero até Carmelo Peralta, no Paraguai.





Ainda há a possibilidade do evento ocorrer, mas sem a presença de Bolsonaro - que encontra-se na Base Aérea de Campo Grande (MS). Antes de voltar a Brasília, Jair passou em Campo Grande e entrou no Mercadão Municipal para se alimentar.

O presidente aglomerou com apoiadores - que estavam sem mascaras -, visitou comércios no centro comercial e realizou apostas em uma lotérica.

Bolsonaro, segundo sua agenda oficial, nesta segunda-feira (13), possui dois compromissos com uma duração total de 1h30min. Pedro Cesar Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, se encontrará com o presidente no Palácio do Planalto, que seguirá na sequência para a comemoração do dia do Forró e Aniversário do Luiz Gonzaga.



Confira a nota da Secom:

AVISO À IMPRENSA

A Secretaria Especial de Comunicação Social informa que a participação do Presidente da República na cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental para construção da Terceira Ponte Brasil-Paraguai, em Carmelo Peralta, foi cancelada devido a condições climáticas em Bonito (MS).

Ainda há previsão de acontecimento do evento na data de hoje, porém sem a presença do Presidente Jair Bolsonaro, que se encontra na Base Aérea, de Campo Grande (MS), de onde retornará para Brasília.

Secretaria Especial de Comunicação Social