Reprodução: iG Minas Gerais Comprovação de vacina e quarentena só serão exigidos a partir de 18 de dezembro

O Ministério da Saúde publicou uma portaria de posterga a exigência da quarentena de cinco dias e de apresentação do comprovante de vacinação para viajantes que chegam ao Brasil por vias aéreas. A regra, que começaria a valer hoje, só será posta em prática a partir do próximo sábado (18).

A justificativa foi o ataque hacker de ontem, que afetou o site da pasta e o ConecteSUS. Os invasores deixaram uma mensagem afirmando que dados haviam sido copiados e excluídos. Mais tarde, o site saiu do ar. Os comprovantes de vacinação até então disponíveis também sumiram.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Polícia Federal estão investigando o caso.

Nas novas regras, viajantes devem apresentar comprovante de vacinação completa com aplicação da última dose ou dose única há, no mínimo, 14 dias antes do embarque, além do teste RT-PCR negativo feito 72h antes do embarque. É possível também embarcar fazendo o teste antígeno, mas ele tem que datar de, no máximo, 24h antes do embarque.

A quarentena de cinco dias é imposta aos que não se vacinaram, além do resultado dos testes. O período de isolamento deve ser feito na cidade de destino final e no endereço indicado na Declaração de Saúde do Vigilante.