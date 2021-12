Divulgação/Agência Senado/Pedro França MDB lança pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República

Com o objetivo de marcar posição nas eleições de 2022, o MDB lançou oficialmente nesta quarta-feira a pré-candidatura à presidência da República da senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Ela é a única mulher até agora a entrar na disputa e representa mais uma postulante a ocupar o espaço da chamada "terceira via", que já tem como pré-candidatos o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos).

"Está aprovada a candidatura de Simone Tebet como presidente da República", declarou o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. O anúncio foi feito no mezanino de um hotel em Brasília, que reuniu, além dos caciques do MDB, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e o presidente do União Brasil, Luciano Bivar.

Para os dirigentes de outros partidos, como PSDB e Podemos, Tebet é vista como uma "vice ideal" para o pleito presidencial do ano que vem. Ela também enfrenta resistências da ala do MDB da região Nordeste que avalia como opção mais viável uma aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.