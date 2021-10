O Antagonista Senadora Simome Tebet (MDB)

A CPI da Covid entregou, nesta quarta-feira (27), o relatório final ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Segundo Simone Tebet, membro da bancada feminina da comissão, Aras foi "firme" ao receber o documento, "diferente de outras vezes".



"O procurador foi firme, isso me impressionou (...) Eu vi uma firmeza de propósito, ele afirmou que sabe que representa o Ministério Público" disse, em resposta a jornalistas na saída do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

A entrega do relatório ao procurador foi realizada por parlamentares titulares da CPI e de outros que, apesar de não integrarem o grupo principal, também acompanharam de perto os trabalhos da cúpula.

O Vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que já teceu críticas ao procurador, também afirmou que Aras sinalizou que "providências serão tomadas".