O MDB faz os últimos ajustes para oficializar a senadora Simone Tebet (MS) como pré-candidata à Presidência da República pelo partido, que já iniciou uma campanha nas redes sociais com o nome da parlamentar. O presidente da sigla, deputado Baleia Rossi (SP), fará uma derradeira rodada de reuniões para tentar reverter possíveis resistências ao plano.

Até as últimas semanas, a própria Tebet ainda demonstrava dúvidas sobre a possibilidade de encabeçar o projeto presidencial, em vez de concorrer à reeleição ao Senado, uma disputa teoricamente mais fácil de ser vencida. Também pesa na decisão de Tebet o cenário político doméstico no seu estado, o Mato Grosso do Sul. Lá, o ex-governador emedebista André Puccinelli, que teria dificuldades de compor com a parlamentar, estuda se lançar novamente ao governo ou mesmo tentar a vaga no Senado.



Baleia Rossi afirma, contudo, que já recebeu o sinal verde da própria correligionária para botar de pé a pré-candidatura dela ao Palácio do Planalto.

"Nós nos falamos no sábado: Simone me disse que, se for uma missão partidária, ela topa tentar a Presidência", resumiu.

Alguns caciques do MDB ainda defendem a ideia de que a legenda deve mirar a vaga de vice numa chapa competitiva. A preferida, sobretudo entre líderes dos estados do Nordeste, seria reeditar a parceria com o PT, indicando o vice de Lula. Pelas previsões de Rossi, porém, a candidatura própria tem maior potencial de pacificar a sigla, agradando tanto aos dirigentes do Nordeste, mais ligados ao PT, quanto aos do Sul e do Sudeste, que pendem para a direita.

O presidente do MDB deverá se reunir nos próximos dias com os líderes do partido no Senado, Eduardo Braga (AM), e na Câmara, Isnaldo Bulhões Júnior (AL), além de presidentes de alguns diretórios, para tentar dobrar eventuais críticos ao plano de oficializar Simone Tebet como opção da legenda em 2022. É provável que o lançamento da pré-candidatura ocorra na segunda quinzena deste mês.