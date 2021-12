Divulgação João Doria e Sergio Moro

Os dois pré-candidatos a presidência, João Doria (PSDB) e Sérgio Moro (Podemos) se encontraram na tarde desta quarta-feira (08) na casa da deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), presidente nacional do partido do ex-ministro da Justiça.

Moro chegou em São Paulo no dia de ontem para o lançamento de seu livro realizado num hotel de luxo. Além disso, o encontro dos presidenciáveis também contou com a presença do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).

Doria e Moro defendem o que se chama de "terceira via" em meio à polarização já posta entre o atual presidente e o petista. Pesquisas de intenção de votos mostram que o ex-presidente Lula lidera todos os cenários, seguido por Bolsonaro e Moro em terceiro lugar.

"Todos nós frequentaremos o campo do centro democrático liberal, que é este centro que fará a defesa do Brasil e dos brasileiros e distante dos extremismos de Lula e Bolsonaro", disse Doria nesta semana.

Em relação ao encontro de hoje, o tucano ainda não se pronunciou, mas Sérgio Moro afirmou que é preciso um Brasil “equilibrado” após a reunião.

"É preciso construir para o Brasil um projeto equilibrado, olhando para o futuro, para o resgate da esperança dos brasileiros e brasileiras", declarou Moro, por meio de assessoria de imprensa, após o encontro.