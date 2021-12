Reprodução/Twitter Sergio Moro e Felipe d'Avila

Sergio Moro (Podemos) e Felipe D'Ávila (Novo), ambos candidatos à presidência, se encontraram nesta quarta-feira (8) em São Paulo. Em foto publicada no Twitter, Moro afirmou que encontro tinha como objetivo discutir sobre o país.

Segundo assessoria do Podemos, a conversa tinha como foco possíveis projetos para o Brasil. No ínicio do mês passado, ambos anunciaram a candidatura ao Planalto e integram a 'terceira via ' nas Eleições em 2022.

Além de questões políticas, Moro afirmou que o encontro fez com que ele lembrasse tempos em que ia e voltava do trabalho na Justiça Eleitoral, em Curitiba, utilizando a bicicleta como meio de transporte. Confira:

Encontrei-me com o presidenciável Luiz Felipe D’Avilla ( @lfdavilaoficial ) para discutirmos o país. Na saída, lembrei os meus tempos de bicicleta na Justiça Federal. pic.twitter.com/eKeGdTO5Hk — Sergio Moro (@SF_Moro) December 8, 2021