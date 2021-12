Alan Santos Michel Temer e Jair Bolsonaro





O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi mais uma vez requisitado a resolver questões do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Dessa vez, o trabalho do emedebista foi demandado na busca por votos a favor do ex-advogado-geral da União, André Mendonça.



Mendonça foi indicado por Bolsonaro para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O nome dele foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois aprovado no plenário do Senado na última quarta-feira (1º).



Segundo a coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles, dias antes da votação, Bolsonaro ligou para Temer e pediu que o emedebista o ajudasse a conquistar votos para seu indicado "terrivelmente evangélico". Mendonça enfrentou resistência de parlamentares desde sua indicação, quatro meses antes.







De acordo com a publicação, Temer se empenhou para atender o pedido de Bolsonaro e ligou para senadores emedebistas a fim de defender o saber jurídico do então candidato a ministro.