Reprodução Carlos Bolsonaro marca presença na Câmara do Rio e aparece em vídeo em Brasília

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), foi flagrado na última quinta-feira (02) durante a nomeação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal - no Palácio do Planalto -, mas também registrou presença na sessão da Câmara Municipal carioca. As informações são do portal Uol.

André Mendonca , ministro do STF agradecendo ao presidente Bolsonaro a sua nomeação. pic.twitter.com/S7pS46T57W — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) December 2, 2021





O vídeo que mostra a presença de Carlos em Brasília foi publicado por Ricardo Barros, em seu Twitter, às 16h01 - um minuto depois do início da sessão da Câmara do Rio. Segundo apuração, o filho do presidente abriu sua câmera para aparição na sessão plenária as 18h03 - o vereador não havia aparecido até então.





A prática de aparecer nas sessões com a câmera fechada é uma prática pouco comum entre os vereadores, mas que é realizada por Carlos Bolsonaro de maneira sistêmica. O sistema remoto do órgão municipal não possui sistema de reconhecimento como rconhecimento facial ou uso de biometria. Na prática, outras pessoas podem registrar presença pelos parlamentares.