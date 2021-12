Waldemir Barreto/ Agência Senado Carlos Portinho, líder do PL no Senado





O PL, novo partido do presidente Jair Bolsonaro, defendeu o passaporte da vacina em postagem no Twitter. O presidente é contra a exigência já implementada em algumas cidades.



A legenda falou sobre o assunto ao divulgar o trabalho do senador Carlos Portinho (RJ), líder do PL no Senado. No post, o partido diz que o parlamentar solicitou a aprovação do passaporte nacional de imunização "preocupado com o avanço da Covid-19 que se espalha pelo mundo com o surgimento de novas variantes".



Portinho é autor do projeto de lei que estabelece a medida. O texto anexo no site do PL mostra que ele pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que converse com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que a restrição seja aprovada.







Segundo o Poder 360, o senador afirma ainda que se essa for a "única divergência" com Bolsonaro, não haverá "desconforto". O presidente da República se filiou ao partido na última terça-feira (1º) após mais de dois anos do seu rompimento com o PSL.