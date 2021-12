André Carvalho/ CNI Ciro acusa Lula de 'controlar' PT para manter viva candidatura de Bolsonaro

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) controla as votações do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional de modo a manter viva a candidatura a reeleição de Jair Bolsonaro. As informações são da jornalista Camila Mattoso.

Segundo o pedetista, a votação favorável da sigla na votação da PEC dos Precatórios favoreceria o atual mandatário para atingir um eventual segundo turno - o que poderia beneficiar o petista.

Ciro disse que "Lula determinou que o PT desse força para a candidatura moribunda do Bolsonaro se manter acesa. Sabotou o impeachment, deu voto decisivo para o absurdo orçamento secreto e agora deu mais de R$ 20 bilhões para o mesmo orçamento secreto através da aprovação da PEC do Calote. Isso sem falar na campanha que fizeram para aprovar o nome do indicado de Bolsonaro para o STF".





O ex-governador do Ceará finalizou dizendo que o PT pode destruír o país ao escolher enfrentar um concorrente supostamente frágil. "Eis o PT de Lula: O mesmo 'quanto pior, melhor" dos velhos tempos".