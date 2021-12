Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Pastor Silas Malafaia

Após André Mendonça declarar ontem (1) que irá defender o "direito constitucional" do casamento gay , o pastor Silas Malafaia publicou em seu Twitter um vídeo explicando que o evangélico não deixou de defender seus princípios e caracterizou a fala como "cama de gato".

Segundo o líder religioso, a afirmação feita durante a sabatina para o Supremo Tribunal Federal (STF), foi uma manobra retórica. "Sobre essa história de que André Mendonça é a favor da união de pessoas do mesmo sexo no parâmetro da Constituição, ele deu uma cama de gato. Ele sabia que sofreria pressão. Foi uma saída espetacular porque a Constituição só prevê casamento de homem com mulher. Artigo 226, parágrafo terceiro", disse.

Confira vídeo completo:

É QUENTE! Bolsonaro, André Mendonça e Alcolumbre pic.twitter.com/IRJZL3Mzjy — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) December 2, 2021

Mendonça deu a declaração após ser questionado por Fabiano Contarato, sobre sua opinião acerca do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Em resposta, o ex-ministro da Justiça disse que pautará suas decisões na Constituição.

Leia Também

"O casamento Civil eu tenho minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte eu tenho que me pautar pela Constituição. Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo", afirmou.

Após quatro meses de espera, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, por 18 votos a 9, Mendonça ao STF. A votação vai ao plenário da Casa, que decidirá se o indicado pode ocupar o cargo na Corte.