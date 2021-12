"Dia feliz para os cristãos", diz Bolsonaro sobre aprovação de Mendonça ao STF Segunda indicação do presidente para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu o aval do Senado por 18 votos a 9 na Comissão de Constituição e Justiça no Senado e por 47 votos a 32 no plenário

Por iG Último Segundo | 02/12/2021 14:10