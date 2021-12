Reprodução: iG Minas Gerais Randolfe estuda se candidatar à Presidência, afirma jornalista

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) estuda se candidatar à presidência da República nas eleições de 2022. Apoiadores e artistas - liderados por Paula Lavigne - estimulam o político, que ocupou a vice-presidência da CPI da Covid, a concorrer contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no próximo ano. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

Ainda há questões que precisam ser discutidas, como o debate interno na Rede. Para que a candidatura possa se viabilizar, o partido precisará estruturar alianças com outras siglas e aliados.





O grupo defende a ideia que Randolfe possa levantar bandeiras que, até o momento, encontram-se fora do debate eleitoral, como a cultura e o debate ambiental. O senador também ocupou uma posição de destaque na comissão parlamentar de inquérito que investigou a atuação do governo durante a pandemia do novo coronavírus.