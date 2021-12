Reprodução Datena sela acordo para apoiar Doria em 2022 e critica chapa Lula e Alckmin

O apresentador José Luis Datena selou um acordo com o PSDB para apoiar João Doria na corrida à presidência da República e Rodrigo Garcia na candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

"Fui convidado e aceitei participar da chapa deles, disputando um cargo majoritário", afirmou o comunicador, que encontrava-se de malas prontas para embarcar no PSD, de Gilberto Kassab.

Por enquanto, sua candidatura ao Senado está mantida. Mas outras opções ainda estão sendo consideradas. Ao ser questionado se pode integrar uma chapa com Doria ou Garcia, Datena foi categórico: "Estou preparado. Se eles não arrumarem ninguém melhor, por que não? Vai depender da coligação, mas pode ser o próprio PSDB".





O comunicador aproveitou para criticar a possível aliança entre o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Para Datena, a indefinição quanto às intenções em 2022 "está fazendo muito mal para o Alckmin. Lula não se desgastou nada com essa ideia, ao contrário do Alckmin".