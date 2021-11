Reprodução/Instagram Datena fala, ao vivo, em seu programa Brasil Urgente

O apresentador José Luiz Datena está mudando de partido. Até então filiado ao PSL, ele confirmou durante uma participação no programa Melhor da Tarde, apresentado por Kátia Fonseca, da Band, que está rumo ao PSD de Gilberto Kassab.

Ele aproveitou para confirmar se vai disputar as eleições em 2022. "Dessa vez, confirmo que vou ser candidato mesmo. A que? A que o partido definir. Por enquanto, o candidato do PSD [à Presidência] é o Rodrigo Pacheco, mas se quiserem que eu ajude o Pacheco, vou ajudar”, disse.

Mesmo sem entrar em detalhes, Datena explicou sua saída do PSL, e indicou a fusão com o DEM como a responsável pela decisão.

"O interesse que eu tenho de entrar para a vida pública é só interesse público, é de trabalhar para o povo. Quando eu percebo que tem gente que o interesse é mais barganhar, aí eu mudo de lugar", explicou.

"Não que eu não goste do que esteja acontecendo porque já não é problema mais meu. Mas não me ‘DEM’ muito bem com essa fusão. Não gostei dessa fusão, só fiquei sabendo dessa fusão quando já estava definida e por isso decidi seguir meu caminho."

Segundo ele, inicialmente, o plano era concorrer ao Senado, mas até outubro de 2022, as coisas podem mudar.

"Queriam que eu fosse candidato ao governo, mas meu objetivo sempre foi, de fato, o Senado. O partido que me deu a incumbência de ser candidato à Presidência porque eles acreditavam que eu teria condição de ser presidente. Gostaria muito de servir o Brasil como presidente, como vice do Ciro, que também gosto muito. Mas gostaria de servir meu estado que me deu tanto até hoje. Quem sabe um dia eu possa servir o Brasil."